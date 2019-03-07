Поклонская сообщила о собранном «компромате» на депутатов

Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала о «компромате» на коллег. Несколько историй описаны в ее автобиографической книге «Крымская весна: до и после. История из первых уст», сообщает «РИА Новости», отмечая, что собрать материалы Поклонской удалось за время руководства комиссией по этике.

В частности, она рассказывает о возможном вхождении депутатов в органы управления юрлиц, зарегистрированных за рубежом, а также о связи одного из депутатов с жилищно-коммунальными организациями, которые завысили тарифы для населения на 1,5 млрд руб. В качестве третьего «дела» Поклонская рассказывает о компании матери еще одного депутата, которая «по странному стечению обстоятельств» получила более 1 млрд руб. из бюджета в той же сфере деятельности, в которой осуществляет законодательное регулирование возглавляемый им комитет Госдумы. Фамилии депутатов не названы.​

Комиссия по этике начала проверку, сообщил агентству ее глава Отари Аршба.

​Поклонская перестала возглавлять комиссию Госдумы по этике в сентябре 2018 года. Сейчас она заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции.