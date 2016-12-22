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Проголосовавшая против пенсионной реформы Поклонская не сдаст мандат
Политика, 16:28
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Проголосовавшая против пенсионной реформы Поклонская не сдаст мандат
Единственный депутат Госдумы от «Единой России», проголосовавший против проекта закона о повышении пенсионного возраста, Наталья Поклонская заявила, что работает по совести. Ранее ее призвал «принять решение» глава фракции
Наталья Поклонская (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская, проголосовавшая против законопроекта о повышении пенсионного возраста во время его рассмотрения в первом чтении, заявила, что не собирается сдавать депутатский мандат, сообщает «Интерфакс».

Депутат подчеркнула, что она была избрана в Госдуму. «Мне руководство доверило ту работу, которую я сегодня выполняю по совести, поэтому — нет», — добавила она.

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Ранее в четверг Сергей Неверов, возглавляющий фракцию «Единой России» в нижней палате, заявил, что депутат нарушила фракционную дисциплину и должна «принять для себя решение». Журналисты спросили у него, говорит ли он о том, что Поклонская должна сдать мандат. «А как? Если человек взрослый, он должен подумать сам», — ответил Неверов.

Поклонская также сказала, что оказалось сорванным заседание комиссии по проверке сведений о доходах депутатов, которую она возглавляет. Депутат заявила, что она намерена доложить об этом спикеру Вячеславу Володину. По данным «Интерфакса», из 17 человек на заседание явились только двое, депутаты от КПРФ и «Справедливой России».

19 июля Госдума одобрила в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. «За» проголосовали 328 депутатов, «против» — 104. Это 96% депутатов Госдумы. Единственной проголосовавшей против законопроекта от «Единой России» оказалась Поклонская.

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Некоторые члены «Единой России» не явились на заседание нижней палаты в тот день. Виталий Милонов объяснил РБК, что находился в отпуске. Другой единоросс, Вячеслав Фетисов, был в командировке, рассказала РБК его помощница. Николай Борцов, пояснил его помощник, заболел, а помощник депутата Дмитрия Юркова сказал, что тот находится в больнице.

Также на голосование не пришел Сергей Железняк — заместитель секретаря генсовета «Единой России». Как рассказали РБК два источника в партии, он попросил об отставке со своего поста. По словам источников, Железняк написал заявление об отставке до голосования по законопроекту о повышении пенсионного возраста. Железняк на звонки РБК тогда не ответил.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Наталья Поклонская , повышение пенсионного возраста , Госдума
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