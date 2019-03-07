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Biogen $401 (+22,04%) прогноз Morgan Stanley к 15.02.20 Купить
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Поклонская сообщила об аресте счета с отложенными на отпуск деньгами

У депутата Госдумы, зампреда комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Натальи Поклонской есть банковский счет на Украине, на который наложен арест. Об этом она рассказала в своей книге «Крымская весна: до и после. История из первых уст», которую цитирует агентство «РИА Новости».

По ее словам, когда она работала в генпрокуратуре Украины в Киеве, у нее была зарплатная карта Райффайзенбанка. Из премий и отпускных ей удалось накопить около $3 тыс.

«Копила я на путешествие в какую-нибудь экзотическую страну, которое давно обещала дочери. Впоследствии эти средства были арестованы как незаконно добытые по постановлению следователя украинской прокуратуры в рамках возбужденного в отношении меня уголовного дела», — написала Поклонская.

Депутат отметила, что теперь в каждой справке о доходах она вынуждена указывать, что у нее есть счет за рубежом. «И грустно, и смешно!» — заключила Поклонская.

Поклонская работала в Генпрокуратуре Украины до 2014 года. После присоединения Крыма к России она уволилась с госслужбы и переехала к родителям в Крым. В марте того же года ее назначили генпрокурором республики.​

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Согласно данным, размещенным на сайте Госдумы, в 2017 году Поклонская задекларировала 4,5 млн руб. годового дохода. На нее и ее ребенка записаны две квартиры, которые она взяла в найм на срок полномочий депутата нижней палаты парламента. Их площадь составляет 79,8 и 116,6 кв. м.

Теги: Наталья Поклонская, Украина
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