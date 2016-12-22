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Поклонская прокомментировала лишение статуса главы комиссии Госдумы
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Поклонская прокомментировала лишение статуса главы комиссии Госдумы
Политика, 20:48
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Поклонская прокомментировала лишение статуса главы комиссии Госдумы
По словам депутата, реорганизация думских комиссий не стала для нее неожиданностью. Наталья Поклонская пообщала контролировать судьбу «всех кейсов», которыми она занималась
Наталья Поклонская (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что проконтролирует судьбу «всех кейсов», которые она вела, когда возглавляла думскую комиссию по контролю за доходами.

«Со своей стороны постараюсь отследить судьбу всех кейсов, которые были собраны мной и рассмотрены на теперь уже точно последнем заседании комиссии по конфликту интересов <...> очень хочется, чтобы эти материалы были добросовестно реализованы: по крайней мере, я сделала для этого все, что могла», — написала депутат на своей странице во «ВКонтакте».

Поклонская отметила, что реорганизация думских комиссий не стала для нее неожиданностью.

«Дай бог, чтобы новая большая комиссия обладала необходимыми полномочиями и инструментарием, чтобы одинаково эффективно рассматривать вопросы по поводу пьяных дебоширов из числа депутатов и нецензурной брани, а также владения многомиллиардными активами за рубежом», — заявила она.

Поклонская лишится поста главы комиссии по депутатским доходам в Госдуме
Политика

Ранее комитет Госдумы по контролю и регламенту в ходе заседания предложил объединить комиссию по этике и комиссию по контролю за доходами депутатов, которые возглавляют Отари Аршаба и Поклонская. Структура может получить название комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами Госдумы, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики. Кто может возглавить комиссию, пока не известно.

Поклонская — депутат от «Единой России» — стала единственным парламентарием, проголосовавшим против принятия законопроекта о пенсионной реформе. После этого возглавляющий фракцию в нижней палате Сергей Неверов заявил, что депутат нарушила фракционную дисциплину и должна «принять для себя решение». На вопрос журналистов о том, означает ли это, что Поклонская должна сдать мандат, Неверов ответил: «А как? Если человек взрослый, он должен подумать сам». Комментируя это заявление, Поклонская заявила, что не собирается сдавать депутатский мандат и выполняет свою работу «по совести».​

Автор: Константин Ткаченко.
Теги: Госдума , Наталья Поклонская
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