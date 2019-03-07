Метролог структуры «Газпрома» в Ставрополе арестован по делу Арашуковых

Басманный суд Москвы постановил заключить под стражу подозреваемого по делу Арашуковых — метролога ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в городе Ессентуки Игоря​ Кайшева. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

«В отношении подозреваемого Кайшева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 6 мая 2019 года», — отметила она.

Она подчеркнула, что об аресте метролога ходатайствовали следственные органы. Кайшева подозревают в причастности к хищениям газа на десятки миллиардов рублей.

30 января был задержан советник гендиректора «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков. Было возбуждено дело о хищении природного газа, поставляемого ПАО «Газпром» в ряд субъектов Северо-Кавказского федерального округа, сумму ущерба оценили более чем в 31 млрд руб. 6 марта его обвинили в мошенничестве и создании преступного сообщества. Он арестован до 30 марта.