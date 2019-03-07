Суд в Таиланде распустил выдвинувшую принцессу в премьеры партию

Конституционный суд Таиланда принял решение распустить оппозиционную партию «Тхаи Ракса Чаат» («Партия тайских патриотов»), сообщает Bangkok Post. Лидерам партии также было запрещено заниматься политической деятельностью в следующие 10 лет.

Такое решение суд принял после того, как партия выдвинула на пост премьера сестру короля страны Махи Вачиралонгкорна — Убон Раттану.

Суд указал, что конституция королевства ясно предусматривает, что король и королевская семья должны оставаться политически нейтральными, и партия нарушила избирательный закон, когда решила выдвинуть старшую сестру короля на пост премьера.

«Вступление [принцессы] в политику подрывает эту позицию, которая может привести к концу института монархии», — цитирует издание решение суда. «Хотя партия имею право действовать свободно, ее действия не должны иметь негативных последствий и ставить пол угрозу политический нейтралитет монархии», — заключил суд.

Принцесса Убон Раттана — старшая сестра короля Таиланда, ей 67 лет. Она отказалась от своих королевских титулов в 1972 году, но до сих пор официально считается членом королевской семьи.