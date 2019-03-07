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Политика ,  
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Суд в Таиланде распустил выдвинувшую принцессу в премьеры партию

Конституционный суд Таиланда принял решение распустить оппозиционную партию «Тхаи Ракса Чаат» («Партия тайских патриотов»), сообщает Bangkok Post. Лидерам партии также было запрещено заниматься политической деятельностью в следующие 10 лет.

Такое решение суд принял после того, как партия выдвинула на пост премьера сестру короля страны Махи Вачиралонгкорна — Убон Раттану.

Суд указал, что конституция королевства ясно предусматривает, что король и королевская семья должны оставаться политически нейтральными, и партия нарушила избирательный закон, когда решила выдвинуть старшую сестру короля на пост премьера.

«Вступление [принцессы] в политику подрывает эту позицию, которая может привести к концу института монархии», — цитирует издание решение суда. «Хотя партия имею право действовать свободно, ее действия не должны иметь негативных последствий и ставить пол угрозу политический нейтралитет монархии», — заключил суд.

Принцесса Убон Раттана — старшая сестра короля Таиланда, ей 67 лет. Она отказалась от своих королевских титулов в 1972 году, но до сих пор официально считается членом королевской семьи.

После того, как оппозиционная партия «Тхаи Ракса Чаат» объявила о том, что намерена выдвинуть принцессу в премьер-министры, король Маха Ваджиралонгкорн выступил против выдвижения своей сестры, назвав это решение «неуместным» и неконституционны.​

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В 2014 году в Таиланде на фоне затяжного политического кризиса был совершен военный переворот. ​В мае того же года предыдущий король Таиланда Пхумипон Адульядет (умер в 2016 году) назначил генерала Праюта Чан-Оча, под руководством которого был совершен переворот, руководителем временного органа власти — Национального совета по поддержанию мира и порядка. С того же времени в стране действовал запрет на ведение политической деятельности.

В декабре прошлого года в Таиланде в преддверии парламентских выборов этот запрет сняли. Выборы премьер-министра назначены на 24 марта, генерал Прают Чан-Оч — один из кандидатов на пост премьер-министра страны.

Теги: Таиланд, принцесса, монархия
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