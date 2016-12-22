В Таиланде сняли запрет на политическую деятельность

В Таиланде отменен запрет на осуществление политической деятельности, действующий с 2014 года. Соответствующий приказ руководителя Национального совета для мира и порядка генерала Праюта Чан-Оча опубликован на сайте правительственной газеты Royal Gazette.

Запрет снят в преддверии всеобщих парламентских выборов, запланированных на 24 февраля 2019 года. «Люди и политические партии смогут принять участие в политической деятельности в период, предшествующий выборам в соответствии с Конституцией», — говорится в документе. В нем поясняется, что сняты ограничения, касающиеся собраний и митингов, съездов партий и агитационной деятельности.

Запрет на политическую деятельность был введен в Таиланде в мае 2014 года после военного переворота под руководством командующего Королевской армией Праюта Чан-Оча. В результате переворота он возглавил правительство. В стране ввели цензуру в СМИ, разогнали протестующих, арестовали видных политиков. Бывший премьер Таиланда Йинглак Чинават покинула страну. В 2017 году Верховный суд Таиланда заочно приговорил ее к пяти годам тюрьмы за халатность.