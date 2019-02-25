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Бизнес ,  
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Антимонопольщики отказались одобрять вхождение Total в «Арктик СПГ-2»
Вынести решение по этому поводу ФАС предложила на правительственной комиссии, выяснил «Коммерсантъ». О покупке 10% в проекте «Арктик СПГ-2» французская Total договорилась с НОВАТЭКом в прошлом году
Фото: Charles Platiau / Reuters

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказалась самостоятельно ​согласовать сделку по вхождению французской Total в проект НОВАТЭКа по сжижению газа «Арктик СПГ-2». Об этом со ссылкой на представителя ФАС Ирину Кашунину сообщает газета «Коммерсантъ». Рассмотреть это соглашение антимонопольщики, по ее данным, предложили правительственной комиссии по иностранным инвестициям.

Обязывающее соглашение об условиях сделки, о которой идет речь, председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон и исполнительный директор Total Патрик Пуянне подписали в мае прошлого года в рамках Петербургского экономического форума. Согласно ему, Total должен купить 10% в «Арктик СПГ-2». Кроме того, в соответствии с соглашением французская компания получит право приобретения до 5% в проекте дополнительно при принятии НОВАТЭКом решения об уменьшении своей доли участия в «Арктик СПГ-2» ниже планируемых 60%. При этом НОВАТЭК, как подчеркивал Михельсон, в любом случае сохранит контрольный пакет. Сделку стороны планировали закрыть не позже 31 марта 2019 года. Ее стоимость составляет $25,5 млрд.

Подобное приобретение, как отметила в беседе с изданием Кашунина, по мнению ФАС, подпадает под действие 57 федерального закона (ФЗ) об иностранных инвестициях. «Надо подать ходатайство по 57 ФЗ, и вопрос будет доброжелательно и быстро рассмотрен правительственной комиссией, возможно, в заочной форме», — отметила она, добавив, что правительство «в принципе поддерживает эту сделку».

Бизнес
Французская Total договорилась купить 10% в проекте «Арктик СПГ-2»

Закон, о котором упомянула собеседница газеты, требует согласования сделки на комиссии, если иностранный инвестор получает 25% и более в месторождении федерального значения. Таким, как поясняет газета, является месторождение Утреннее; лицензией на него владеет «Арктик СПГ-2».

Долю Total в проекте в случае реализации сделки эксперты ФАС, по словам Кашуниной, рассчитывали с учетом доли Total в самом НОВАТЭКе (19,4%). Таким образом, косвенно французская компания получила бы право распоряжаться более 25% в «Арктик СПГ-2», пришли к выводу в ФАС.

При этом и в Total, и в НОВАТЭКе газете подтвердили намерение завершить сделку. Она будет закрыта «в полном соответствии с законами России», заявил изданию через пресс-службу глава французской компании в России Арно Ле Фолль. В НОВАТЭКе также отметили: «сделка будет закрыта, как и планировалось, в первом квартале 2019 года. Она «будет осуществлена в полном соответствии с 57-ФЗ», подчеркнули в пресс-службе. От остальных комментариев по этому поводу представители компаний отказались.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Total, «Арктик СПГ-2»
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