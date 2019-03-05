Total подписала договор о покупке у НОВАТЭКа 10% в «Арктик СПГ-2»

НОВАТЭК и Total подписали договор о покупке французской компанией 10-процентной доли в проекте «Арктик СПГ-2». Условия вхождения Total в проект включают оплату доли участия и финансирование «Арктик-СПГ-2» через взносы в капитал. Об этом говорится в пресс-релизе НОВАТЭКа.

О предстоящей сделке обе компании договорились в мае 2018 года в рамках Петербургского экономического форума. В соответствии с соглашением Total также сможет выкупить еще 5% в проекте в том случае, если НОВАТЭК решит снизить в нем свою долю ниже 60%. При этом Михельсон подчеркивал, что НОВАТЭК​ в любом случае сохранит контрольный пакет. Сделку стороны планировали закрыть не позже 31 марта 2019 года.