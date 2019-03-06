В дагестанском селе отравились воспитанники детсада

В дагестанском селе Советское 14 детей получили пищевое отравление. Об этом сообщается на сайте регионального Минздрава.

Детей от двух до четырех лет госпитализировали в центральную районную больницу. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.

«Ситуация с отравлением детей находится на строгом контроле Министерства здравоохранения и руководства республики. Информация доложена главе региона. Владимир Васильев уже дал соответствующие поручения», — сказал министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов.

Региональное управление Роспотребнадзора проводит эпидемиологическое расследование.