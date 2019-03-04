СК возбудил дело после отравления детей кефиром в Брянске

Следователи возбудили уголовное дело по факту пищевого отравления детей из пяти детсадов в Володарском районе Брянска. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СКР).

По данным следствия, инцидент произошел 20 февраля. Причиной стали кефир и сметана, в которых специалисты обнаружили бактерии кишечной палочки.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 238 УК (производство, хранение, перевозка, сбыт не отвечающей требованиям безопасности продукции, предназначенной для детей в возрасте до шести лет).

В конце декабря 2018 года в Москве воспитанники детских садов заразились кишечной инфекцией. Причиной стал некачественный творог, который поставляло предприятие из Липецкой области. Руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева сообщала, что всего отравились 129 детей, а 57 из них поставили диагноз «дизентерия».