Медведев назвал бессмысленным обсуждение единой валюты с Белоруссией

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что бессмысленно обсуждать название общей валюты для России и Белоруссии, сообщает ТАСС.

«Бессмысленно говорить о том, где будет эмиссионный центр, как будет называться валюта [Союзного государства], пока не будет проведена скучная работа по согласованию основных документов, на базе которого этот союз должен работать», — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Люксембурга.

Медведев отметил, что необходимо работать над интеграцией двух стран, а не просто обвинять Россию в нежелании ее реализовывать. «Если бы так рассуждали отцы-основатели Европейского союза, то никакого Европейского союза бы не было», — сказал он. Премьер-министр добавил, что любой союз основан на доверии, и необходимо согласие двух сторон.

В январе белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что считает возможным объединить Россию и Белоруссию, а также создать единую валюту. Условием для этого он назвал сохранение за белорусами «собственной квартиры». Впоследствии Лукашенко заявил, что Москва постоянно подкидывает Минску предложения включения Белоруссии в состав России и переходе на единый рубль. Он отметил, что Минск не может это принять. «Вопрос один — они не хотят этой интеграции. И не надо нас тут в чем-то обвинять», — отмечал он.