«Дочка» «Роскосмоса» уволит сотрудника за слова о жителях хрущевок

Такую рекомендацию ранее дала комиссия по этике корпорации. Сотрудник одного из предприятий «Роскосмоса», «Агат», в соцсетях сравнил жителей хрущевок со «скотобазой»

Фото: Cтанислав Жарков / Facebook

Дочернее предприятие «Роскосмоса» «Агат» решило уволить своего сотрудника за высказывания в соцсетях в отношении жителей хрущевок. Об этом сообщается на сайте корпорации.

«Руководство ФГУП «Организация Агат» поддержало решение комиссии по этике госкорпорации «Роскосмос» и сегодня приняло решение об увольнении сотрудника, допустившего некорректные высказывания в сети Интернет», — указали в «Роскосмосе», не уточнив имени и фамилии этого человека. «Обращаем внимание на то, что речь идет о сотруднике одной из дочерних организаций «Роскосмоса», а не о самой госкорпорации, на что ошибочно указали некоторые СМИ», — отметили в «Роскосмосе».

В пресс-службе «Роскосмоса» подтвердили РБК, что речь идет о Станиславе Жаркове.

Ранее Telegram-канал «Медиатехнолог» опубликовал скриншот комментариев к публикации в Facebook о реновации в Москве. Сотрудник «Агата» Станислав Жарков в комментариях к записи сравнил жителей хрущевок со скотобазой, которая ​«бухает, колется, бросает мусор в подъезде и орет по ночам».