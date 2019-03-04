Сотрудника «Роскосмоса» рекомендовали уволить за высказывания в интернете

Комиссия по этике «Роскосмоса» посоветовала уволить сотрудника, который некорректно высказался в интернете, сообщила госкорпорация в Twitter. Имя этого сотрудника или тема его высказываний не приводится.

Поведение этого сотрудника корпорация сочла «не соответствующим высоким требованиям, предъявляемым к сотрудникам ракетно-космической отрасли». В «Роскосмосе» также принесли извинения за его высказывания.

Ранее в понедельник в корпорации сообщили РБК, что намерены проверить слова сотрудника, назвавшего жителей хрущевок «скотобазой». Telegram-канал «Медиатехнолог» до этого публиковал скрин со страницы в Facebook, где подобное высказывание сделал начальник департамента «Роскосмоса» Станислав Жарков.