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Технологии и медиа ,  
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В «Роскосмосе» допустили продление срока эксплуатации МКС до 2028 года

Специалисты проводят исследования по вопросу продления использования МКС до 2028 года. Об этом сообщил руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко, передает корреспондент РБК.

«Уже есть подтвержденное сторонами решение о продлении срока эксплуатации МКС до 2024 года. Кроме того, проводятся совместные исследования на предмет продления использования станции до 2028 года», — сказал он. По его словам, для продления использования МКС есть ресурсы, технические специалисты подтверждают эту возможность.

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Говоря о причинах появления отверстия в корабле «Союз» Устименко отметил, что расследование продолжается. «На данный момент расследование еще продолжается, взятые пробы с обшивки корабля изучаются», — сказал представитель госкорпорации. Он указал, что о результатах экспертизы сообщат дополнительно.

30 августа 2018 года космонавты обнаружили отверстие в пристыкованном к МКС корабле «Союз МС-09». Космонавт Сергей Прокопьев заделал отверстие, диаметр которого составлял около 2 мм, с помощью эпоксидной смолы, утечка воздуха была ликвидирована. Одной из версий образования отверстия является попадание микрометеорита. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин утверждал, что госкорпорация никогда не переводила на американских астронавтов ответственность за появление дырки.

Теги: «Роскосмос», МКС
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