The Verge сообщил о планах США прекратить финансирование МКС к 2025 году

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вопрос о прекращении финансирования Международной космической станции (МКС) к 2025 году, сообщает портал The Verge со ссылкой на проект американского бюджета.

Как выяснило издание, в конгрессе также считают, что NASA стоит сосредоточиться на вложениях в развитие сверхтяжелой грузовой ракеты и разработке космического корабля для освоения дальнего космоса. Парламентарии считают, что вкупе с заявлением Трампа о возобновлении пилотируемой лунной программы NASA содержание МКС становится слишком обременительным для бюджета и мешает развитию американской астронавтики. Хотя проект корректировки ассигнований на американскую космическую программу еще предстоит обсудить, однако, по данным The Verge, положение о сокращении финансирования станции после 2025 года не должно встретить противодействия в конгрессе.

NASA на просьбу The Verge прокомментировать судьбу МКС после 2025 года не ответило.

В то же время в подписанном Трампом в марте 2017 года законе о бюджетных ассигнованиях на нужды космонавтики (NASA Transition Authorization Act) на период с 2017 по 2018 год о будущем прекращении финансирования станции в обозримой перспективе не упоминается. Напротив, там говорится о «ключевой роли использования МКС в поддержании лидерства США в космосе».

Частные космические компании, такие, как Space X, которые зарабатывают на доставке грузов на МКС, а также выполняющая контракты для МКС Boeing могут столкнуться с длительной потерей заказов и протестуют против прекращения финансирования станции в 2024–2025 годах. Они предлагают продлить обслуживание МКС по меньшей мере до 2028 года — ее максимального срока службы. В последний раз решение о продлении финансирования станции до 2024 года было принято администрацией президента Барака Обамы в 2014 году. На данный момент содержание станции обходится США на сумму от $3 до $4 млрд ежегодно.

Первый модуль МКС («Заря») был запущен и начал функционировать в 1998 году. На данный момент орбитальный комплекс состоит из 14 модулей, в эксплуатации которых участвуют 14 стран, представляющих, кроме NASA и «Роскосмоса», Европейское, Японское и Канадское космические агентства. Россия тратит на поддержание деятельности МКС в среднем до $1,5 млрд в год и несет основную нагрузку по доставке на орбиту экипажей и грузов.