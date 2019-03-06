Приговоренного к 15 годам экс-президента Южной Кореи отпустят под залог

Ли Мен Бака, занимавшего пост президента Южной Кореи в 2008–2013 годах и осужденного за коррупцию, отпустят под залог, передает «Ренхап».

Суд в Сеуле одобрил ходатайство, поданное 29 января, из-за ухудшения здоровья экс-президента и по ряду других причин. Ли Мен Бака выпустили под залог в размере 1 млрд вон (около $886 тыс.) при условии, что он будет проживать по месту регистрации и общаться только с близкими родственниками и законными представителями.

Ли Мен Бака приговорили к 15 годам тюрьмы в октябре 2018 года. Центральный суд Сеула признал его виновным в растрате 24,6 млрд вон ($21,7 млн), получении взяток и других преступлениях, которые были совершены в годы его президентства. Бывшего главу государства также обязали выплатить штраф в 13 млрд вон ($11,5 млн).