Суд приговорил экс-президента Южной Кореи к 15 годам за коррупцию

Суд приговорил бывшего президента Южной Кореи Ли Мен Бака к 15 годам тюрьмы за коррупцию. Об этом сообщает The Korea Times.

Центральный суд Сеула признал его виновным в растрате 24,6 млрд вон ($21,7 млн), получении взяток и других преступлениях. По данным следствия, они были совершены в 2008–2013 годах, до и в течение его президентского срока. Суд также обязал бывшего главу государств выплатить штраф в 13 млрд вон ($11,5 млн).

Ли Мен Бак был президентом Республики Корея в 2008–2013 годах. После него в должность главы государства вступила Пак Кын Хе, которая также была приговорена к тюрьме. Ей объявили импичмент в конце 2016 года. В апреле 2018 года Пак Кын Хе заочно приговорили к 24 годам и штрафу в 18 млрд вон ($17,5 млн) из-за разглашения гостайны, вымогательства и получения взяток. В июле ей дали еще восемь лет за растрату госсредств и вмешательство в выборы.

В 2009 году Но Мун Хён, возглавлявший Южную Корею в 2003–2008 годах, покончил жизнь самоубийством из-за коррупционного расследования против членов его семьи. Сын его предшественника, Ким Дэ Чжуна, также был обвинен в коррупции.