Порошенко обновил принятую при Януковиче концепцию борьбы с терроризмом

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, утверждающий концепцию борьбы с терроризмом. Документ опубликован на сайте главы государства.

В концепции говорится, что наибольшую угрозу для Украины представляет «агрессивная политика Российской Федерации, направленная на дестабилизацию ситуации в государстве». Согласно документу, дестабилизация осуществляется в том числе «путем инспирации сепаратистских проявлений» и благодаря поддержке «диверсионно-террористической деятельности марионеточных квазигосударственных образований» в Донецкой и Луганской областях. Как отмечается в концепции, действия Донецкой и Луганской народных республик характеризуются как террористические.

Порошенко своим указом поручил кабмину при участии Службы безопасности Украины, а также Службы внешней разведки и Управления государственной охраны разработать и утвердить план реализации концепции в течение двух месяцев.

Также указом признается утратившей силу предыдущая концепция борьбы с терроризмом, утвержденная экс-президентом Украины Виктором Януковичем в апреле 2013 года.