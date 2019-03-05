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Политика ,  
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Порошенко обновил принятую при Януковиче концепцию борьбы с терроризмом

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, утверждающий концепцию борьбы с терроризмом. Документ опубликован на сайте главы государства.

В концепции говорится, что наибольшую угрозу для Украины представляет «агрессивная политика Российской Федерации, направленная на дестабилизацию ситуации в государстве». Согласно документу, дестабилизация осуществляется в том числе «путем инспирации сепаратистских проявлений» и благодаря поддержке «диверсионно-террористической деятельности марионеточных квазигосударственных образований» в Донецкой и Луганской областях. Как отмечается в концепции, действия Донецкой и Луганской народных республик характеризуются как террористические.

Порошенко своим указом поручил кабмину при участии Службы безопасности Украины, а также Службы внешней разведки и Управления государственной охраны разработать и утвердить план реализации концепции в течение двух месяцев.

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Также указом признается утратившей силу предыдущая концепция борьбы с терроризмом, утвержденная экс-президентом Украины Виктором Януковичем в апреле 2013 года.

С 1 января 2018 года Украина ввела на границе систему биометрического контроля для иностранцев, въезжающих на территорию страны. Порошенко говорил, что эти меры усилят возможности борьбы с терроризмом. В МИД России назвали введение биометрического контроля попыткой отгородиться «новой Берлинской стеной».

Теги: Петр Порошенко, Украина, Терроризм
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