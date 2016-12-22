В украинских аэропортах начала работать система биометрического контроля. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины на своей странице в Facebook.

«Проект предусматривает сбор биометрических данных лиц и хранение [этих данных] в базах данных ГНСУ [Государственной налоговой службы Украины], МВД, СБУ [Службы безопасности Украины], а также фиксацию биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства во время осуществления пограничного контроля», — сказал первый замминистра внутренних дел страны Сергей Яровой.

Ранее биометрический контроль в тестовом режиме заработал на всех основных пунктах пропуска на украинско-российской границе, с 1 января он будет введен на постоянной основе.

Осенью президент Украины Петр Порошенко подписал указ ​об усилении контроля за въездом на территорию страны. Он обязал правительство запустить с января 2018 года систему трехэтапной биометрической верификации граждан государств, которые «представляют риски», в том числе в список миграционного риска Порошенко рекомендовал внести Россию.