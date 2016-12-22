Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,19 57,48 EUR Нал. 69,14 68,37 USD Бирж. 57,72 +0,10 EUR Бирж. 68,70 +0,33 USD ЦБ. 57,45 -0,28 EUR ЦБ. 68,23 -0,31 EUR/USD 1,19 +0,00 BTC/USD Бирж. 15615,00 -90,67 MOEX 2101,08 +0,19% RTS 1146,76 +0,16% Brent 66,48 -0,46% DJIA 24754,06 -0,11% Nasdaq 6959,96 -0,08% FTSE 7617,75 +0,33%
В украинских аэропортах начала работать система биометрического контроля
Лента новостей
Рогозин обвинил руководство «Роскосмоса» в «системных» ошибках 17:32, Политика Медведев предложил подумать о судьбе налога на движимое имущество 17:27, Общество Директор фабрики «Меньшевик» покинул предприятие без оружия 17:15, Общество «Роснефть» получит Южно-Эргинский участок без конкурса 17:11, Бизнес МТС выплатила АФК «Система» дивиденды по ранее арестованным акциям 17:11, Бизнес Porsche изнутри: виртуальный тест-драйв на мобильном 17:11, РБК и Porsche Владимир Лисин за год заработал больше всех среди российских бизнесменов 17:02, Бизнес 5 книг для каникул: от сладкого ночного кошмара до странностей японцев 16:59, Стиль Музыкальный театр имени Покровского станет частью Большого театра 16:52, Общество Кадыров заявил о решившем сдаться влиятельном командире боевиков в Сирии 16:47, Политика Генератор идей для подарков 16:36, РБК и ЦУМ Все меньше федерации: что ждет российские регионы в год выборов 16:32, Мнение Лидеры инвестиций: какие активы стали самыми прибыльными за год 16:31, Деньги В Волгограде завели дело по факту повреждения машины главреда «Блокнота» 16:31, Общество Фрегат «Адмирал Макаров» передали ВМФ 16:30, Политика Закат эры ПК: причины и следствия 16:30, РБК и Samsung Facebook объяснил блокировку страницы Кадырова санкциями 16:30, Политика РКК «Энергия» подтвердила потерю связи с ангольским спутником 16:21, Технологии и медиа Коалиция ответила на обвинения России о подготовке террористов в Сирии 16:20, Политика «Роснефть» возмутилась условиями аукциона газовых активов АЛРОСА 16:18, Бизнес Техника добра: легкие способы начать помогать другим 16:10, Спецпроект РБК PINK В МХТ опровергли информацию об искусственной коме Табакова 16:09, Общество Автомобили премиальных марок с Нового года подорожают на 2,5-8% 16:01, Авто Михельсон передал 14,4% «Сибура» в доверительное управление Газпромбанка 16:01, Бизнес Неизвестное увлечение Кристиана Диора 15:56, РБК и Dior Открывший стрельбу директор «Меньшевика» успел скрыться от полиции 15:54, Общество Минсельхоз поддержал идею увеличения доли российских вин в рознице 15:53, Бизнес Китайский холдинг Geely купит 8,2% производителя грузовиков Volvo 15:52, Бизнес
В украинских аэропортах начала работать система биометрического контроля
Украинский кризис, 15:06
0
В украинских аэропортах начала работать система биометрического контроля

В украинских аэропортах начала работать система биометрического контроля. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины на своей странице в Facebook.

«Проект предусматривает сбор биометрических данных лиц и хранение [этих данных] в базах данных ГНСУ [Государственной налоговой службы Украины], МВД, СБУ [Службы безопасности Украины], а также фиксацию биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства во время осуществления пограничного контроля», — сказал первый замминистра внутренних дел страны Сергей Яровой.

Ранее биометрический контроль в тестовом режиме заработал на всех основных пунктах пропуска на украинско-российской границе, с 1 января он будет введен на постоянной основе.

Осенью президент Украины Петр Порошенко подписал указ ​об усилении контроля за въездом на территорию страны. Он обязал правительство запустить с января 2018 года систему трехэтапной биометрической верификации граждан государств, которые «представляют риски», в том числе в список миграционного риска Порошенко рекомендовал внести Россию.

Теги: МВД Украины , Аэропорты , биометрический контроль
Главное
Facebook объяснил блокировку страницы Кадырова санкциями Политика
Материалы по теме
Украина начнет фиксировать биометрические данные иностранцев с 1 января Общество
ФСБ и МВД разрешили получать из банков биометрию россиян без их согласия Политика
Глава Роскомнадзора призвал исключить биометрическую идентификацию детей Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.