Глава «Автодора» назвал причины срыва сроков сдачи ЦКАД

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,79 0,05 EUR Бирж. 74,51 -0,04 Brent 65,93 -0,24% USD Нал. 66,13 65,46 EUR Нал. 75,00 74,19 USD ЦБ 65,80 0 EUR ЦБ 74,51 -0,24 EUR/USD 1,1325 -0,0010 BTC/USD Бирж. 3 829,90 29,90 IMOEX 2 467,65 -0,25% RTSI 1 181,59 -0,36% DJIA 25 819,65 -0,79% Nasdaq 7 577,57 -0,23%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Biogen $401 (+21,99%) прогноз Morgan Stanley к 15.02.20 Купить
МТС ₽300 (+17,55%) прогноз Атон к 04.03.20 Купить
Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Southwestern Energy $5 (+6,84%) прогноз CFRA к 05.02.20 Купить
Ford $12 (+38,73%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Biogen $401 (+21,99%) прогноз Morgan Stanley к 15.02.20 Купить
МТС ₽300 (+17,55%) прогноз Атон к 04.03.20 Купить
Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Southwestern Energy $5 (+6,84%) прогноз CFRA к 05.02.20 Купить
Ford $12 (+38,73%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 6 марта
USD ЦБ: 65,8 (0) Quote, 13:18
Курс евро на 6 марта
EUR ЦБ: 74,51 (-0,24) Quote, 13:18
В 2019 году Нобелевскую премию по литературе вручат дважды Общество, 15:56 Forbes назвал нового лидера списка богатейших российских миллиардеров Бизнес, 15:47 Бизнес с друзьями: как научиться четко разделять личную жизнь и работу РБК и «Билайн» Бизнес, 15:43 Глава «Автодора» назвал причины срыва сроков сдачи ЦКАД Бизнес, 15:38 Выживут только «цифровые»: как построить успешный образовательный проект Pro, 15:37 Криптозависимость. Почему Bitcoin не растет в цене Крипто, 15:27 Забит Магомедшарипов вышел на шестое место рейтинга UFC Спорт, 15:27 Активисты сообщили о задержании после акции у могилы Сталина в Москве Общество, 15:20 «Дом.РФ» оценил площадь «проблемного» жилья при переходе на эскроу-счета Бизнес, 15:18 Путин указал банкам «не накручивать» ставки по льготной ипотеке выше 6% Экономика, 15:11 Матвиенко выступила за создание телепередачи о женском успехе Общество, 15:07 Диджитал-маркетинг: как не тратить деньги на рекламную кампанию впустую Pro, 15:03 Обитателей «китовой тюрьмы» в Приморье перевезут к острову Русский Общество, 15:03 Москалькова попросила ООН содействовать экстрадиции Винника в Россию Общество, 14:56
Бизнес ,  
0 
Глава «Автодора» назвал причины срыва сроков сдачи ЦКАД

Качество проекта, земельные вопросы и искусственные сооружения привели к отставанию при строительстве ЦКАД. Об этом заявил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко, передает «РИА Новости».

Он пояснил, что проект, который был разработан 10 лет назад, не соответствовал запросам трассы. «Второе — освобождение территории, земельно-имущественные отношения... На сегодняшний день подготовку территории нам удалось процентов с 70 довести на первом, третьем и пятом участках до 98, четвертый участок с 12 до 48%», — отметил Петушенко. Третьей проблемой, по его словам, стали искусственные сооружения.

Бизнес
Акимов назвал ошибки при строительстве ЦКАД

В середине февраля курирующий транспортную отрасль вице-премьер Максим Акимов заявил, что основные ошибки при строительстве ЦКАД были допущены на стадии подготовки проекта. По его словам, до начала его реализации надо было решить вопросы о строительстве 70 переходов магистральных коммуникаций, запуске отдельных участков ЦКАД, а также касающиеся интересов владельцев инфраструктуры и концессионеров.

ЦКАД, протяженность которой составляет более 500 км, должны были сдать в 2014–2018 годах. Однако по различным причинам сроки несколько раз сдвигались. В результате президент Владимир Путин поручил проверить строительство ЦКАД, а в феврале стало известно, что Счетная палата выявила низкое качество проектирования, неэффективную работу заказчика и невыполнение своих обязательств инвесторами. После этого пост главы «Автодора» покинул Сергей Кельбах.

Теги: «Автодор», ЦКАД
Материалы по теме
Акимов назвал ошибки при строительстве ЦКАД
Бизнес
Медведев сменил главу «Автодора»
Бизнес
Счетная палата назвала причины срыва сроков строительства ЦКАД
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter