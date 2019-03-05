Глава «Автодора» назвал причины срыва сроков сдачи ЦКАД

Качество проекта, земельные вопросы и искусственные сооружения привели к отставанию при строительстве ЦКАД. Об этом заявил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко, передает «РИА Новости».

Он пояснил, что проект, который был разработан 10 лет назад, не соответствовал запросам трассы. «Второе — освобождение территории, земельно-имущественные отношения... На сегодняшний день подготовку территории нам удалось процентов с 70 довести на первом, третьем и пятом участках до 98, четвертый участок с 12 до 48%», — отметил Петушенко. Третьей проблемой, по его словам, стали искусственные сооружения.

В середине февраля курирующий транспортную отрасль вице-премьер Максим Акимов заявил, что основные ошибки при строительстве ЦКАД были допущены на стадии подготовки проекта. По его словам, до начала его реализации надо было решить вопросы о строительстве 70 переходов магистральных коммуникаций, запуске отдельных участков ЦКАД, а также касающиеся интересов владельцев инфраструктуры и концессионеров.

ЦКАД, протяженность которой составляет более 500 км, должны были сдать в 2014–2018 годах. Однако по различным причинам сроки несколько раз сдвигались. В результате президент Владимир Путин поручил проверить строительство ЦКАД, а в феврале стало известно, что Счетная палата выявила низкое качество проектирования, неэффективную работу заказчика и невыполнение своих обязательств инвесторами. После этого пост главы «Автодора» покинул Сергей Кельбах.