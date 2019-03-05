На неделе моды в Париже Chanel показал последнюю коллекцию Лагерфельда

На неделе моды в Париже Chanel показал последнюю коллекцию Лагерфельда

Дом ​Chanel представил последнюю коллекцию, созданную Карлом Лагерфельдом, на неделе моды в Париже. Об этом сообщает Fashionmax в аккаунте в Instagram.

https://www.instagram.com/p/Bun8fP_hCz7/

Лагерфельд создал осенне-зимнюю коллекцию 2019–2020 вместе с главным дизайнером Chanel Вирджини Виар, говорится в аккаунте в Twitter модного дома. Ее представили в Большом дворце города (Гранд-Пале).

Сцену, на которой прошел показ, украсили в стиле заснеженной деревни, окруженной горами. В показе, в частности, приняли участие модель Кара Делевинь и актриса Пенелопа Крус.