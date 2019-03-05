В Кургане уволили заклеившую рот ребенку воспитательницу детсада

В Кургане уволили воспитателя детского сада, которая заклеила ребенку рот скотчем. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

По данным ведомства, в конце декабря 2018 года воспитательница заклеила рот ребенку, чтобы тот перестал плакать. В результате он «сильно испугался и испытал затруднения с дыханием».

Прокуратура провела проверку и вынесла администрации детсада представление об устранении нарушений. Воспитателя уволили, а также против нее возбудили уголовное дело по ст. 156 УК (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

В феврале 2018 года в Санкт-Петербурге следователи и прокуроры начали проверку, после того как в СМИ появилась информация о том, что учительница заклеивала рты детям. В результате директор школы №474 ее уволил. Решение поддержал городской комитет по образованию.