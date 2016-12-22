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СК проверит заклеивавшую детям рты воспитательницу детсада в Якутии
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СК проверит заклеивавшую детям рты воспитательницу детсада в Якутии
Общество, 08:05
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СК проверит заклеивавшую детям рты воспитательницу детсада в Якутии

Жительница поселка Витим в Ленском районе Якутии сообщила в полицию о воспитательнице детского сада, которая заклеила ее сыну рот скотчем в «воспитательных» целях. Проверку этой информации проведет Следственный комитет, говорится в сообщении регионального управления ведомства.

Как сообщила мать ребенка, инцидент произошел 27 ноября в детском саду «Колокольчик». Подобному обращению со стороны педагога подвергся мальчик 2011 года рождения. Воспитательница, недовольная его поведением за столом, заклеила ребенку рот скотчем. Позднее следователем стало известно, что этот случай не был единичным. Аналогичные методы с применением скотча женщина-воспитатель применила и к другому ребенку.

В случае, если проверка подтвердит полученную следователями информацию, в отношении женщины может быть возбуждено уголовное дело ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего лицом, на которое возложены эти обязанности). Служебную проверку детского сада также ведет районное управление образования. Помощник воспитателя и воспитатель уволены. 

В мае Следственный комитет возбудил уголовное дело об истязании малолетних в отношении воспитательницы детского сада № 71 города Ангарска. Она также заклеивала рты детям скотчем и выкладывала позднее фото с ними в социальные сети. Как заявила сама женщина, таким образом она хотела добиться тишины в группе. 

Теги: СКР , Якутия , детский сад , воспитание , Дети
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