В Подмосковье задержали подозреваемую в ложных звонках о минировании

В Подмосковье задержали подозреваемую в ложных звонках о минировании

В Раменском полицейские задержали 47-летнюю уроженку Москвы, которую подозревают в ложных звонках о минировании. Об этом говорится на сайте ГУ МВД по Московской области.

«Злоумышленница в течение 10 дней пять раз звонила в экстренную службу «112» и сообщала о том, что якобы существует угроза трем многоквартирным домам в деревне Островцы», — указано в сообщении.

Полицейские проверили ее сообщения и не обнаружили опасных предметов. Против женщины, чье имя не называется, возбудили уголовное дело по ст. 207 УК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), наказание предусматривает до восьми лет лишения свободы.

МВД также опубликовало видеозапись с допросом подозреваемой. Как признается женщина, она осознавала, что поступает «очень нехорошо» и что ее деятельность повлечет последствия.