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Ford $12 (+38,73%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
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Общество ,  
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В Подмосковье задержали подозреваемую в ложных звонках о минировании

В Раменском полицейские задержали 47-летнюю уроженку Москвы, которую подозревают в ложных звонках о минировании. Об этом говорится на сайте ГУ МВД по Московской области.

«Злоумышленница в течение 10 дней пять раз звонила в экстренную службу «112» и сообщала о том, что якобы существует угроза трем многоквартирным домам в деревне Островцы», — указано в сообщении.

Полицейские проверили ее сообщения и не обнаружили опасных предметов. Против женщины, чье имя не называется, возбудили уголовное дело по ст. 207 УК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), наказание предусматривает до восьми лет лишения свободы.

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МВД также опубликовало видеозапись с допросом подозреваемой. Как признается женщина, она осознавала, что поступает «очень нехорошо» и что ее деятельность повлечет последствия.

В столичное МВД регулярно поступают сообщения о минировании, которые оказываются ложными. Так, источники РБК в ГУ МВД по Москве рассказывали, что за один день, 25 февраля, в ведомство поступило 39 сообщений с угрозами взрывов на различных объектах в городе. 2 марта в Москве из-за сообщения об угрозе взрыва был эвакуирован ТЦ «Мега Теплый Стан».

Теги: минирование, задержание, Подмосковье
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