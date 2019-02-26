Полиция Москвы получила за сутки почти 40 ложных сообщений о минировании

Полиция Москвы получила за сутки почти 40 ложных сообщений о минировании

За понедельник, 25 февраля, в ГУ МВД по Москве поступило 39 сообщений с угрозами взрывов на различных объектах в городе, рассказали РБК два источника в главке.

Сообщения поступали с электронных адресов в различные структуры МВД. В результате с применением служебных собак были обследованы 134 объекта, в том числе — 69 отделений Альфа-банка, восемь районных судов, пять торговых центров и четыре отделения «Почты России».

Были эвакуированы более 8 тыс. человек с 76 объектов, взрывные устройства сотрудники правоохранительных органов не обнаружили.​

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве с просьбой подтвердить сообщения об угрозах взрыва.

Сообщение о минировании 25 февраля, в частности, поступило на электронную почту Мосгорсуда. В результате были эвакуированы три корпуса суда. Об эвакуации РБК сообщали также в ​Коптевском и Гагаринском районных судах.