В Москве эвакуировали ТЦ «Мега Теплый Стан» из-за сообщения о минировании

В Москве эвакуировали ТЦ «Мега Теплый Стан» из-за сообщения о минировании

В Москве эвакуировали торговый центр «Мега Теплый Стан», сообщает корреспондент РБК.

Источник «РИА Новости» в экстренных службах рассказал, что эвакуацию проводят из-за поступившего сообщения об угрозе взрыва. «Позвонил неизвестный, который сообщил о минировании ТЦ «Мега» на Теплом Стане, полиция работает», — сказал он.

В пресс-службе московского главка МЧС агентству добавили, что спасатели также находятся у ТЦ.

22 февраля эвакуировали московский ТЦ «Крона», который располагается на севере столицы. Причиной стало поступившее сообщение об угрозе взрыва.