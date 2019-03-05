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Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
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Зеленский прокомментировал прослушку его офиса украинскими спецслужбами

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский прокомментировал прослушку своего офиса в Киеве сотрудниками Службы Безопасности Украины (СБУ).

«Если Служба безопасности или сотрудники — в общем, следствие покажет, кто это был — нас слушают и пишут, может быть, им просто нравится наш юмор?», — приводит слова Зеленского телеканал ТСН.

Вместе с этим шоумен считает, что лучше бы СБУ занималась своими прямыми обязанностями.

«Честно говоря, мне это уже не смешно. Знаете, печально, что таким занимаются люди, которые должны заниматься безопасностью граждан нашей страны», — отметил Зеленский.

Ранее полиция Киева обнаружила аппаратуру для прослушивающего устройства на крыше здания, где размещен офис ​Зеленского. Позже в СБУ признали установку прослушки у Зеленского, однако заявили, что это никак не связано ни с одним из кандидатов в президенты.

О своем решении бороться за пост президента Украины герой украинского сериала «Слуга народа», шоумен и продюсер Владимир Зеленский объявил 1 января. Избирательная кампания на Украине, начавшаяся 31 декабря, продлится 90 дней. Выборы президента страны пройдут 31 марта.

Опрос Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко и Центра «Социальный мониторинг», опубликованный 27 февраля, показал, что за шоумена Зеленского готовы проголосовать 27% украинцев. За лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко выразили желание проголосовать 18,8% граждан, 18,2% — за Порошенко.

Теги: Владимир Зеленский, СБУ, прослушка
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