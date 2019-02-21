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Суд арестовал врио главы Дзержинского по делу о получении взятки

Пресненский суд Москвы арестовал врио главы подмосковного Дзержинского, бывшего главу Пушкинского района области Сергея Грибинюченко по делу о получении взятки в размере $20 тыс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судью Катерину Кириченко.

Грибинюченко пробудет под стражей до 18 апреля. По данному факту в отношении Грибинюченко возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

Следствие утверждает, что 18 февраля Грибинюченко, находясь на автомобильной парковке одного из торговых центров в Подмосковье, получил взятку в размере $20 тыс. в обмен за общее покровительство частной компании при исполнении муниципальных контрактов, заключенных с администрацией Пушкинского района муниципального района Московской области.

После получения взятки его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Грибинюченко стал временно исполняющим обязанности главы Дзержинского 25 января. До этого он занимал должность главы Пушкинского муниципального района Московской области.

Теги: Дзержинский, Пушкино, Пресненский суд Москвы, арест
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