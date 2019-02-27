В Москве арестовали главу района Дорогомилово

Сотрудники полиции задержали главу управы столичного района Дорогомилово Алексея Чепикова по делу об особо крупном мошенничестве. В день ареста он был уволен с формулировкой «по собственной инициативе»

Фото: AlexeyChepikov / Facebook

Следственное управление УМВД по Северо-Западному округу Москвы расследует уголовное дело против бывшего главы управы района Дорогомилово Алексея Чепикова.

В понедельник, 26 февраля, Чепиков был арестован до 18 апреля 2019 года, сообщили РБК в Хорошёвском суде Москвы. Ходатайство о его аресте направил в суд начальник первого отдела следственной части СУ УВД по СЗАО Андрей Коблик.

Чепикову вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК). Адвокат обвиняемого Руслан Якупов подтвердил РБК, что его подзащитный занимал пост главы управы Дорогомилово, однако отказался раскрывать фабулу дела и давать комментарии, сославшись на необходимость согласовать это с доверителем.

В четверг, 21 февраля, к Чепикову в управу Дорогомилово приехали силовики, рассказал РБК источник, близкий к районным властям. «Они заперлись с ним в кабинете, беседовали часа два-три, отключили телефоны, в здание управы никого не пускали, — уточнил источник РБК. — Итогом беседы стало то, что он написал заявление по собственному желанию. После этого его увезли на скорой в Первую градскую, он недавно перенес операцию».