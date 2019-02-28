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Boeing $500 (+14,24%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
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Общество ,  
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В Доме офицеров Западного военного округа в Петербурге начались обыски

В Доме офицеров Западного военного округа в Санкт-Петербурге проходят следственные действия, пишет «Фонтанка». Об этом также сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Следователи проводят следственные действия в Доме офицеров по деятельности руководителя учреждения», — сообщил источник агентства.

Как пишет «Фонтанка», всего проводятся пять обысков, ими занимаются Военно-следственное управление Западного военного округа, ФСБ и управление экономической безопасности ГУ МВД. По данным издания, обыски также проходят в квартире главы фонда Натальи Богатыревой. Отмечается, что в отношении нее возбуждено дело из-за незаконной сдачи помещений в аренду и хищения бюджетных средств.

«Не могу вам ничего сказать по этому поводу», — заявили на вопрос РБК об обысках в приемной Дома офицеров. В управлении СК по Санкт-Петербургу заявили РБК, что не обладают информацией о следственных действиях в Доме офицеров.

Общество
Следователи пришли в комитет по здравоохранению Петербурга

В начале февраля сотрудники Следственного комитета пришли в комитет правительства Санкт-Петербурга по здравоохранению. «Фонтанка» писала, что следователей заинтересовала принадлежащая властям города сеть «Петербургские аптеки».

Теги: Санкт-Петербург, обыски
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