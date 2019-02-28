В Доме офицеров Западного военного округа в Петербурге начались обыски

В Доме офицеров Западного военного округа в Санкт-Петербурге проходят следственные действия, пишет «Фонтанка». Об этом также сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Следователи проводят следственные действия в Доме офицеров по деятельности руководителя учреждения», — сообщил источник агентства.

Как пишет «Фонтанка», всего проводятся пять обысков, ими занимаются Военно-следственное управление Западного военного округа, ФСБ и управление экономической безопасности ГУ МВД. По данным издания, обыски также проходят в квартире главы фонда Натальи Богатыревой. Отмечается, что в отношении нее возбуждено дело из-за незаконной сдачи помещений в аренду и хищения бюджетных средств.

«Не могу вам ничего сказать по этому поводу», — заявили на вопрос РБК об обысках в приемной Дома офицеров. В управлении СК по Санкт-Петербургу заявили РБК, что не обладают информацией о следственных действиях в Доме офицеров.