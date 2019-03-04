Но ни Индии, ни Пакистану не нужна настоящая война. Последний настолько слабее огромного соседа, что в случае начала конвенционной полномасштабной войны очень быстро применит ядерное оружие. Индия ответит тем же, и итог будет ужасен: уничтоженные города-миллионники, разрушенные дамбы, гуманитарный кризис, который затронет 2,5 млрд человек. Пакистан прекратит свое существование как государство, а Индия будет отброшена в экономическом развитии на десятилетия назад. Люди с обеих сторон, держащие палец на кнопке, понимают это. Авиаудары по лагерям подготовки террористов, артиллерийские обстрелы, даже рейды спецназа еще до красной черты, а что-то более масштабное уже после.

Граница допустимого

Проблема в том, что мир меняется. То, что было правилом еще несколько десятилетий назад, таковым больше не является. В разгар холодной войны террор был оружием, военные — законными целями: расстрел армейского грузовика считался куда меньшим преступлением, чем авиаудар по мирной деревне. Сейчас рамки сместились: подрыв автобуса с военными — акт террора. Право наций на защиту от терактов для мирового общественного мнения стоит выше, чем принцип неприкосновенности границ. Противоречие между эффективностью и восприятием террористической войны Индия и Пакистан, кажется, начали понимать только сейчас, и первая делает это явно быстрее. Несмотря на практически идеальные действия Пакистана на международной арене, все постоянные члены Совбеза ООН осудили террористический акт в Пулваме и терроризм вообще, не упомянув о недопустимости нарушения границ, а значит в той или иной форме поддержали Нью-Дели, который оправдал свои удары по пакистанской территории борьбой против террора.

Но Пакистан тоже быстро учится: и премьер-министр, и глава МИДа уже объявили, что готовы сотрудничать с Индией в борьбе против терроризма и внимательно изучают досье террористических группировок, которые им предоставил Нью-Дели. Возможно, это приведет к миру в регионе на какое-то время — если, конечно, в сложной системе сдержек и противовесов, выстроенной разными группами влияния в пакистанском руководстве, что-нибудь в очередной раз не нарушится. Но основных проблем региона это не решит: и Кашмир, и Белуджистан продолжат тлеть, а значит рано или поздно мы вновь увидим в новостях сообщения о терактах.

Внешние силы

Нынешний кризис застал всех игроков, и глобальных и региональных, врасплох. Не в пример прошлым обострениям мировое сообщество в происходящее в этот раз практически не вмешивалось: Китай, традиционный союзник Пакистана, не заинтересован в прекращении начавшегося с Уханьского саммита сближения с Индией; США нуждаются в Пакистане как в коридоре в Афганистан и в Индии как в бастионе против Китая, да и вообще в последнее время подрастеряли интерес к региону; Россия озабочена тем, что конфликт может парализовать работу ШОС; и все обеспокоены, что так некстати начавшиеся бои могут сорвать наметившееся афганское урегулирование. В результате все ограничились поддержкой Нью-Дели в борьбе с террором, призывами к Индии и Пакистану успокоиться и предложениями о посредничестве — жестом скорее символическим в условиях, когда между двумя странами и без того действует несколько каналов связи на высшем уровне.

Так вела себя и Россия — а что еще она могла сделать? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, в чем именно состоят ее интересы в Южной Азии. Нужен ли этот регион Москве только в качестве рынка для продажи оружия и углеводородов, строительства АЭС и совместных проектов в космической сфере? Или Москва смотрит дальше, осознавая, что в ближайшие десятилетия стремительный экономический рост выведет Индию в первую пятерку стран по номинальному ВВП, а сама Южная Азия, регион Индийского океана и западная часть Тихого превратятся в ось, вокруг которой будет вращаться мировая политика? В этом случае придется вспоминать советский опыт использования мягкой силы и гуманитарных программ: одеяла и печки для людей по обе стороны границы, бегущих от обстрелов, пригласительные билеты в Москву для потерявших родителей детей, книги и учебники для кашмирских школьников сделают для упрочения позиций России в регионе больше, чем дежурная озабоченность ростом террористической активности.