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Общество ,  
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В Минске главреда Tut.by приговорили к штрафу в $3,6 тыс. по «делу БелТА»

Суд заводского района Минска приговорил главного редактора Tut.by Марину Золотову к штрафу в размере 7,65 тыс. белорусских рублей (около $ 3,6 тыс.) по делу о незаконном доступе к материалам агентства БелТА. Об этом сообщает Tut.by.

Также судья постановил взыскать с Золотовой 6 тыс. белорусских рублей ($2,8 тыс.) в пользу БелТА за услуги адвокатов. Приговор пока не вступил в законную силу, останется в силе подписка о невыезде.

Политика
МИД Белоруссии прокомментировал задержания журналистов

Дело о незаконном доступе к платным материалам агентства БелТА было возбуждено в августе 2018 года. По делу задержали Золотову, редактора Tut.by Анну Калтыгину и журналиста БелаПАН Татьяну Коровенкову. Глава Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец говорил, что всего были задержаны восемь журналистов. Позднее стало известно об их освобождении, однако точное число отпущенных сотрудников СМИ не указывалось. Фигурирующим в «деле БелТА» журналистам запретили покидать Белоруссию.

Теги: Белоруссия, журналисты, Приговор
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