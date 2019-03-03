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Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
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Украинский омбудсмен назвала причину задержания священника ПЦУ в Крыму

Архиепископа Православной церкви Украины (ВЦУ) Климента (Куща) задержали в Симферополе из-за его желания посетить СИЗО Ростова-на-Дону, где отбывает наказание украинец Павел Гриб. Об этом сообщила в своем Facebook украинский омбудсмен Людмила Денисова.

«Только что мне удалось связаться с архиепископом Симферопольским и Крымским Климентом (Кущем), который был незаконно задержан оккупационной полицией на автовокзале города Симферополя. По словам Климента, сейчас он находится в одном из райотделов полиции Симферополя», – написала Денисова.

Она отметила, что «примерно час назад его вывели из автобуса, объяснив, что в его сумках находятся вещи, которые якобы были украдены им из церкви».

«Климент заверил меня, что в полиции только через полчаса после задержания узнали, кем он является, а само дело сфабриковали почти сразу. Я считаю, что причиной для задержания Климента является его запланированная поездка в СИЗО города Ростова-на-Дону для посещения там украинского политзаключенного Павла Гриба, на что ростовским судом предварительно было дано разрешение», — добавила омбудсмен.

По словам Денисовой, судебное заседание по Павлу перенесли, когда в Россию приехал врач, «который должен был рассказать о реальном состоянии здоровья политзаключенного».

Денисова отметила, что держит данный вопрос на контроле.

3 марта на сайте ПЦУ была опубликована информация о задержании украинского архиепископа. Отмечалось, что священнослужителя везут в Киевское районное отделение полиции.

Об исчезновении 19-летнего Гриба 28 августа 2017 года сообщил его отец, член общественного совета государственной пограничной службы Украины Игорь Гриб. Он утверждал, что его сын 24 августа отправился в белорусский город Гомель. Там он собирался встретиться с девушкой из России, с которой прежде общался в социальных сетях. В тот же день молодой человек должен был вернуться на Украину, однако этого не произошло. После этого Игорь Гриб самостоятельно отправился на поиски сына в Гомель, где выяснил, что Павел находится в розыске, а «инициатором розыска является ФСБ России по Краснодарскому краю (город Сочи)».

Позже стало известно, что Гриб был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Ему предъявлены обвинения по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

Как полагают российские следователи, в период с 27 марта по 15 мая прошлого года Гриб, находясь на Украине, через интернет просил школьницу из Сочи заложить бомбу и взорвать ее на выпускном вечере.

3 июля Северо-Кавказский окружной военный суд продлил арест Гриба на пять месяцев — до 19 декабря. В настоящее время он содержится в СИЗО Ростова-на-Дону.

Имя Павла Гриба было названо в числе тех, кого украинская сторона рассчитывает получить при обмене на россиян, задержанных на Украине.

Теги: омбудсмен, Людмила Денисова, Крым, Симферополь
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