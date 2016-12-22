В Киеве выразили протест России из-за продления ареста украинца Гриба

Министерство иностранных дел Украины выразило протест российской стороне из-за продления аресту украинцу Павлу Грибу, которого в России обвиняют в содействии терроризму. Об этом написала на своей странице в Twitter представитель украинского МИДа Марьяна Беца.

Она назвала дело в отношении Гриба фарсом и заявила, что ему незаконно продлили арест до апреля 2019 года. «Выражаем протест России и требуем освобождения», — написала Бец.

Арест Грибу продлил в среду, 7 ноября, Северо-Кавказский окружной военный суд, об этом рассказал агентству «Инткрфакс» представитель суда. Гриб обвиняется по ч.1 ст.205.1 УК РФ (содействие в террористической деятельности). Как полагают российские следователи, в период с 27 марта по 15 мая прошлого года Гриб, находясь на Украине, через интернет просил школьницу из Сочи заложить бомбу и взорвать ее на выпускном вечере.

По словам отца Гриба, его сын исчез в августе 2017 года после того, как уехал в белорусский город Гомель, где хотел встретиться с девушкой из России, с которой общался в социальных сетях. Отец задержанного сказал, что позднее узнал о розыске своего сына ФСБ России по Краснодарскому краю. Адвокат Андрей Сабинин в сентябре 2017 года сообщил, что Гриб находится в СИЗО в Краснодаре.