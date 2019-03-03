Трамп поздравил SpaceX с запуском к МКС новейшего корабля Dragon-2

Президент США Дональд Трамп поздравил компанию Илона Маска SpaceX с успешным запуском частного космического корабля Dragon-2. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«NASA опять «зажигает». Великолепная работа и успех. Поздравляю SpaceX и всех!», — сказал он.

Накануне компания SpaceX запустила первый в истории пилотируемый корабль Dragon-2 с мыса Канаверал во Флориде. Запуск стал испытательным, а на его борту вместо экипажа находится манекен Рипли, названный в честь героини фильма «Чужие». Корабль отправился к Международной космической станции (МКС), на которую должен доставить 180 кг грузов.

Если миссия пройдет успешно, то в апреле компания проведет тестирование системы аварийного прекращения полета, после чего в июле запустит Dragon-2 с экипажем.