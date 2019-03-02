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Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
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Организатор боя Александра Емельяненко прокомментировал его задержание

Поединок бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко, запланированный на 4 мая, не планируется отменять, несмотря на его задержание. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор организации RCC Boxing Promotions (RCC), организатор боя Николай Клименко.

«Узнал информацию в интернете об этой ситуации, завтра будем разбираться, что произошло. Пока рано что-то комментировать. Бой, который запланирован на 4 мая, пока не отменен», — сказал Клименко.

По информации агентства, соперником россиянина должен стать бразилец Вагнер Калдейрао Прадо. Турнир планируется провести в Челябинске.

В комментарии «РИА Новости» Клименко пояснил, что информация о достоверности задержания спортсмена в состоянии алкогольного опьянения предстоит проверить.

Об организации предстоящего боя сообщал «Чемпионат.ру» со ссылкой на Николая Клименко. Имя соперника Емельяненко не называлось, однако сообщалось, что им может стать иностранец.

«Уже точно шестой турнир пройдет в Челябинске. Он станет первым полноценным турниром по смешанным единоборствам для города. Планируем, что в главном бою вечера выступит Александр Емельяненко. Мы рассматриваем несколько вариантов иностранных соперников для него, в том числе и Франсимара Барросо, с которым Александр должен был драться в декабре», — говорил исполнительный директор RCC.

О задержании Александра Емельяненко стало известно в пятницу, 1 марта.

В пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю РБК пояснили, что в Кисловодске водитель после ДТП попытался скрыться с места происшествия. Имя правонарушителя удалось установить, сообщали в полиции, однако личность не раскрывалась. Источник ТАСС в правоохранительных органах подтвердил, что речь идет об Александре Емельяненко, которого после задержания отвезли в отдел полиции. Спортсмен находился за рулем своего золотого Mercedes. После того, как боец припарковался с нарушением правил стоянки, к нему подъехал наряд ДПС и эвакуатор. В свою очередь, Емельяненко попытался скрыться, свернув на тротуар, а во время погони он врезался в другой автомобиль.

ТАСС и «Интерфакс» сообщали, что боец находился за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. По данным телеканала РЕН ТВ, спортсмен прибыл в Кисловодск на тренировочные сборы.

Позже в интернете появилось видео задержания бойца. 37-летний спортсмен не захотел сдаваться сотрудникам ДПС и попытался скрыться, однако его удалось задержать при помощи сотрудников наряда ППС.

Теги: Александр Емельяненко, боец ММА, задержание
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Появилось видео задержания бойца Александра Емельяненко
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Бойца Александра Емельяненко задержали после ДТП на золотом Mercedes
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