Запуск спутников OneWeb на ракете «Союз» перенесли на 27 февраля

Основатель OneWeb Грег Уайлер тогда заявил, что рад успешному выводу на орбиту египетского спутника, но перед запуском своих спутников решил «изучить больше данных».

Цель проекта OneWeb, который привлек уже $1,7 млрд инвестиций, обеспечить доступ к высокоскоростному интернету на всей планете. Для этого компания планирует вывести на орбиту 900 спутников.