Запуск спутников OneWeb на ракете «Союз» перенесли на 27 февраля

Запуск спутников OneWeb на российской ракете «Союз-СТ» назначен на 27 февраля, рассказал в Twitter исполнительный директор обслуживающей космодром Куру во Французской Гвиане компании Arianespace Стефан Исраэль.
«Проверка готовности состоится 26 февраля, открывая дорогу для запуска 27 февраля с первыми шестью спутниками OneWeb», — написал Исраэль.
Изначально запуск должен был состояться 26 февраля, однако его отложили после инцидента с ракетой «Союз-2.1б», которая выводила египетский спутник связи EgyptSaT-A с Байконура. Тогда, из-за неполадок в третьей ступени, спутник вышел на орбиту с минимальной точкой высоты на 57 км ниже номинальной, орбиту скорректировали за счет запасов топлива на разгонном блоке «Фрегат».