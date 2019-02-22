Запуск спутников OneWeb отложили из-за неполадок при полете с Байконура

Вывести спутники компании OneWeb на орбиту 26 февраля должна была российская ракета «Союз-СТ». Однако из-за внештатной ситуации, возникшей при запуске схожей ракеты на Байконуре, старт с космодрома Куру отложили

Старт ракеты «Союз-СТ» с космодрома Куру во Французской Гвиане будет отложен по меньшей мере на день. Об этом рассказал глава OneWeb Грег Уайлер в своем Twitter.

«Задержка запуска по меньшей мере на один день. Рад был увидеть, что запуск спутника EgyptSat-A был успешным, но необходимо изучить больше данных, прежде чем продолжить. Терпеливо ждем», — написал он.

«Союз-СТ» с космодрома Куру должен был стартовать 26 февраля. На орбиту ракета должна была вывести спутники компании OneWeb.

Внештатная ситуация во время запуска ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Байконур случилась 21 февраля. неполадки произошли на третьей ступени ракеты. В результате этого разгонный блок «Фрегат» с египетским спутником связи EgyptSat-A вышел на орбиту с минимальной точкой высоты на 57 км ниже номинальной. Исправить ситуацию удалось благодаря запасам топлива на «Фрегате». Разгонный блок смог скорректировать орбиту и доставить спутник на расчетную орбиту.