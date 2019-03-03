США и Южная Корея договорились прекратить совместные военные учения

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 65,94 0,04 EUR Бирж. 74,88 -0,13 Brent 65,46 -0,98% USD Нал. 66,35 65,83 EUR Нал. 75,41 74,76 USD ЦБ 65,81 -0,08 EUR ЦБ 74,80 -0,16 EUR/USD 1,1364 -0,0012 BTC/USD Бирж. 3 922,80 9,70 IMOEX 2 478,01 -0,29% RTSI 1 187,35 -0,08% DJIA 26 026,32 0,43% Nasdaq 7 595,35 0,83%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ford $12 (+38,73%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
Ford $12 (+38,73%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 2 марта
USD ЦБ: 65,81 (-0,08) Quote, 01 мар, 12:37
Курс евро на 2 марта
EUR ЦБ: 74,8 (-0,16) Quote, 01 мар, 12:37
Министр обороны Венесуэлы пошутил по поводу американских санкций Политика, 04:17 Автомобилистов предупредили о снегопаде в Москве Общество, 03:41 США и Южная Корея договорились прекратить совместные военные учения Политика, 03:04 В Черногории тысячи людей вышли на протест против президента страны Политика, 02:53 SANA заявило о применении белого фосфора при авиаударе коалиции в Сирии Политика, 02:21 СК и прокуратура начали проверку после выезда самолета за ВПП в Пулково Общество, 01:41 Трамп засомневался в «блестящих экономических перспективах» КНДР Политика, 01:37 В Норвегии подняли на поверхность затонувший в ноябре фрегат Общество, 01:24 В Париже в ходе протестов «желтых жилетов» задержали 33 человека Политика, 00:58 «Барселона» второй раз за четыре дня победила «Реал» в Мадриде Спорт, 00:44 Число пострадавших в ходе протестов в Алжире достигло 183 человек Политика, 00:23 Минобороны обвинило США в препятствовании вывозу сирийских беженцев Политика, 02 мар, 23:58 В Москве эвакуировали ТЦ «Мега Теплый Стан» из-за сообщения о минировании Общество, 02 мар, 23:51 Браудер заявил о поступившем от СКР обвинении в убийстве бизнесмена Политика, 02 мар, 23:40
Политика ,  
0 
США и Южная Корея договорились прекратить совместные военные учения
Министерства обороны обеих стран объявили о решении прекратить серию совместных масштабных военных учений. Решение последовало с целью ускорить процесс денуклеаризации Корейского полуострова
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

США и Южная Корея договорились прекратить совместные военные учения Key Resolve и Foal Eagle для того, чтобы ускорить процесс денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщается на сайте Минобороны США.

«После тесной координации обе стороны решили завершить серию учений Key Resolve и Foal Eagle», — говорится в сообщении. 

Политика
СМИ назвали сроки отмены США совместных военных учений с Южной Кореей

В министерстве отметили, что 2 марта прошли телефонные переговоры между министром национальной обороны Южной Кореи Чон Гён Ду и исполняющим обязанности министра обороны США Патриком Шанаханом. Они отметили, что решение прекратить учения отражает стремление сторон «поддержать дипломатические усилия по достижению полной денуклеаризации Корейского полуострова».

Министры также обсудили итоги саммита американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына. Чон Гён Ду выразил сожаление, что стороны не достигли полного согласия.

Аналогичное заявление выпустило и министерство обороны Южной Кореи, добавляет южнокорейское агентство Yonhap. 

В июне 2018 года агентство Yonhap со ссылкой на источник сообщало, что США и Южная Корея планируют объявить о приостановлении масштабных военных учений на неопределенный срок. Собеседник отмечал, что при этом стороны возобновят учения, если Северная Корея не выполнит обязательства по депуклеаризации. Key Resolve и Foal Eagle проводятся с 2001 года.

27 и 28 февраля во Вьетнаме прошел второй саммит Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Однако по его итогам стороны не подписали соглашение, а также отменили рабочий ланч. Они не смогли прийти к согласию по вопросу денуклеаризации. Глава МИД КНДР Ли Ён Хо рассказал, что в ходе саммита американская сторона потребовала от Пхеньяна выполнить дополнительную меру, не уточнив подробностей.

Автор: Александра Хрисанфова
Теги: Южная Корея, военные учения, Армия США, КНДР
Материалы по теме
СМИ назвали сроки отмены США совместных военных учений с Южной Кореей
Политика
Трамп назвал причину отсутствия договоренности на саммите с Ким Чен Ыном
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter