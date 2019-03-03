Министерства обороны обеих стран объявили о решении прекратить серию совместных масштабных военных учений. Решение последовало с целью ускорить процесс денуклеаризации Корейского полуострова

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США и Южная Корея договорились прекратить совместные военные учения Key Resolve и Foal Eagle для того, чтобы ускорить процесс денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщается на сайте Минобороны США.

«После тесной координации обе стороны решили завершить серию учений Key Resolve и Foal Eagle», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что 2 марта прошли телефонные переговоры между министром национальной обороны Южной Кореи Чон Гён Ду и исполняющим обязанности министра обороны США Патриком Шанаханом. Они отметили, что решение прекратить учения отражает стремление сторон «поддержать дипломатические усилия по достижению полной денуклеаризации Корейского полуострова».

Министры также обсудили итоги саммита американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына. Чон Гён Ду выразил сожаление, что стороны не достигли полного согласия.