Порошенко сообщил о выделении ЕС €50 млн на поддержку Приазовья

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Евросоюз выделит Киеву €50 млн на обеспечение безопасности побережья Азовского моря. Об этом сообщает УНИАН.

«В связи с агрессией РФ в нейтральных водах Черного моря есть специальный проект – €50 млн направляется на Азовское побережье», — сказал он. Порошенко уточнил, что деньги пойдут на поддержку Мариуполя и Бердянска.

В ноябре 2018 Еврокомиссия одобрила выделение Украине первого транша в размере €500 млн в рамках новой программы макрофинансовой помощи. В ЕК отметили, что общий объем помощи, которую Евросоюз предоставил Украине с 2014 года, достиг €3,3 млрд. Порошенко поблагодарил ЕС за это решение. Вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис говорил, что Украина продолжит получать финансовую помощь, если Киев примет ряд антикоррупционных мер и реформ в области госуправления.