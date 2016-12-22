ЕК запланировала выделить €32,5 млн на развитие регионов Украины

Еврокомиссия в 2018 году планирует выделить транш финансовой помощи суммой €32,5 млн на программу бюджетной поддержки регионального развития и государственного правления Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития Украины.

Решение выделить помощь было объявлено по итогам просмотра проектов Евросоюза при участии замминистра экономического развития и торговли Украины Максима Нефедова и главы представительства ЕС на Украине Хюга Мингарелли. Евросоюз решил выделять помощь Украине в 2018–2020 годах.

О том, что в этому году Евросоюз планирует усилить оказание помощи Украине для проведения реформ в стране, заявил в середине февраля глава ЕК Жан-Клод Юнкер на встрече с украинским лидером Петром Порошенко.​

В декабре прошлого года ЕК отказала предоставить Украине третий транш финансовой помощи в €600 млн из-за нарушения Киевом обязательств по структурным реформам в управлении и экономике страны. Также одной из причин отказа стало то, что Украина не выполнила условия в сфере борьбы с коррупцией и помощи переселенцам из Донбасса. Ранее Киев получил от Евросоюза два транша финансовой помощи размером в €1,2 млрд.