Еврокомиссия выделила Украине €500 млн макрофинансовой помощи

Европейская комиссия (ЕК) одобрила выделение Украине первого транша в €500 млн в рамках новой программы макрофинансовой помощи (MFA) стране. Об этом сообщается на сайте ЕК.

В заявлении ЕК отмечается, что Украина выполнила все необходимые для получения транша условия. Среди них — усиление борьбы с коррупцией, повышение прозрачности реестров компаний, увеличение предсказуемости налоговой среды и укрепление управления госпредприятиями.

Как отмечает ЕК, таким образом общий объем помощи, которую Евросоюз предоставил Украине с 2014 года, достиг €3,3 млрд.

Президент Петр Порошенко в своем Facebook написал, что «искренне благодарен» Еврокомиссии за это решение.