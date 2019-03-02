Глава Дагестана отчитался о тушении пожара в селе

Глава Дагестана отчитался о тушении пожара в селе

Глава Дагестана Владимир Васильев отчитался о тушении пожара в селе Тисси-Ахитли Цумадинского района. По его словам, в результате пожара сгорели порядка 30 жилых домов и хозяйственных построек, сообщает ТАСС.

«По состоянию на 00:45 мск сгорело 17 жилых домов, 14 хозяйственных построек — сараи, сенохранилище», — сказал Васильев.

Он отметил, что в результате пожара никто из жителей не пострадал. Скот тоже не пострадал, его удалось вывести из построек.

Глава сельского поселения Тинди, куда входит село Тисси-Ахитли, подтвердил агентству, что в ликвидации возгорания были задействованы спасатели из Ботлихского, Ахвахского и Цумадинского районов.

О пожаре в селе Тисси-Ахитли стало известно вечером, 1 марта. Сообщение о происшествии поступило в оперативную часть в 21:00 мск