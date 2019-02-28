В Рязанской области произошел пожар на газопроводе

В Рязанской области произошел пожар на газопроводе

В Рязанской области прорвало магистральный газопровод, после чего он загорелся. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС по области.

Прорыв произошел в 15:10 мск в районе села Троицкое в Сараевском районе области. По данным спасателей, в результате ЧП никто не пострадал. На месте происшествия работают восемь сотрудников МЧС и четыре единицы техники.

По данным Минэнерго, прорыв произошел на 363-м км газопровода Петровск — Елец, который принадлежит компании «Газпром трансгаз Москва». В 15:15 мск участок газопровода протяженностью 59 км отключили при помощи телемеханики. В Минэнерго подтвердили, что последствий для потребителей нет.

«Продолжается выгорание газа из трубопровода. Проводится расследование причин и обстоятельств происшествия», — говорится в справке министерства.

В региональном ГУ МЧС позднее добавили, что в 16:30 горение прекратилось.