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Число погибших при пожаре в Кузбассе выросло до восьми
На месте пожара в жилом доме в Кемеровской области нашли тела еще двоих детей, ранее сообщалось о шести погибших. В МЧС заявили, что получили сообщение о возгорании слишком поздно
Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области

При пожаре в частном доме в городе Мариинск Кемеровской области погибли восемь человек, в том числе трое детей, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

«Восемь погибших на пожаре, из которых трое — дети в возрасте от одного года до восьми лет, степень родства погибших сейчас устанавливается», — заявили в СК. Как сообщил источник ТАСС в органах местной власти со ссылкой на данные соцслужб, в деревянном доме, где произошел пожар, жили женщина с двумя детьми, ее сожитель, мать, а также брат со своей семьей.

В одноэтажном доме было три квартиры, две из которых — нежилые, отметили в главном управлении МЧС по региону. К моменту, когда спасатели прибыли на место происшествия, крыша здания и веранда уже полностью сгорели, площадь пожара превысила 100 кв. м, рассказали в ведомстве. «Негативными факторами развития пожара стали позднее обнаружение и сообщение о возгорании в оперативные службы», — заявили в МЧС.

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Ранее в СК сообщили, что о пожаре стало известно около 05:00 по местному времени (01:00 мск). Изначально было известно о шести погибших, один из которых — несовершеннолетний. В ведомстве отметили, что в доме было печное отопление.

Точная причина пожара сейчас устанавливается, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК).

Автор: Константин Нагаев
Теги: пожар, Кемеровская область
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Пятеро взрослых и ребенок погибли при пожаре в Кемеровской области
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