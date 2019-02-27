Число погибших при пожаре в Кузбассе выросло до восьми

На месте пожара в жилом доме в Кемеровской области нашли тела еще двоих детей, ранее сообщалось о шести погибших. В МЧС заявили, что получили сообщение о возгорании слишком поздно

Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области

При пожаре в частном доме в городе Мариинск Кемеровской области погибли восемь человек, в том числе трое детей, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

«Восемь погибших на пожаре, из которых трое — дети в возрасте от одного года до восьми лет, степень родства погибших сейчас устанавливается», — заявили в СК. Как сообщил источник ТАСС в органах местной власти со ссылкой на данные соцслужб, в деревянном доме, где произошел пожар, жили женщина с двумя детьми, ее сожитель, мать, а также брат со своей семьей.

В одноэтажном доме было три квартиры, две из которых — нежилые, отметили в главном управлении МЧС по региону. К моменту, когда спасатели прибыли на место происшествия, крыша здания и веранда уже полностью сгорели, площадь пожара превысила 100 кв. м, рассказали в ведомстве. «Негативными факторами развития пожара стали позднее обнаружение и сообщение о возгорании в оперативные службы», — заявили в МЧС.

Ранее в СК сообщили, что о пожаре стало известно около 05:00 по местному времени (01:00 мск). Изначально было известно о шести погибших, один из которых — несовершеннолетний. В ведомстве отметили, что в доме было печное отопление.