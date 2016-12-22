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CBS узнал о желании Майкла Блумберга выдвинуться в президенты США
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CBS узнал о желании Майкла Блумберга выдвинуться в президенты США
Политика, 00:00
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CBS узнал о желании Майкла Блумберга выдвинуться в президенты США

Бывший мэр Нью-Йорка, предприниматель и основатель информагентства Bloomberg Майкл Блумберг рассматривает возможность участия в выборах президента США в 2020 году, передает телеканал CBS со ссылкой на источник, близкий к бизнесмену.

По данным издания, в 2016 Блумберг хотел баллотироваться в качестве независимого кандидата, но позже отказался от этой идеи. В следующих выборах он собирается выдвинуться от демократической партии.

Собеседник CBS утверждает, что такое решение бывший мэр Нью-Йорка принял потому что считает, что мог бы в 2016 году обогнать Дональда Трампа по количеству собранных голосов и помешать ему стать президентом США.

Также сообщается, что Блумберг планирует потратить $80 млн на помощь демократам во время выборов в Конгресс США и тем самым заручиться их поддержкой в будущем.

Как отмечает издание, в случае выдвижения, экс-мэр Нью-Йорка, которому сейчас 76 лет, станет самым старым и богатым кандидатом в президенты США в истории. По данным Forbers, его состояние оценивается в $50,9 млрд.

Блумберг занимал пост мэра Нью-Йорка три срока — с 2002 по 2013 годы. В феврале 2016 года Блумберг заявил о намерении баллотироваться в президенты США, но позже отказался, сославшись на то, что в случае его участия в выборах, победу могут одержать кандидаты от республиканцев – Тед Круз и Дональд Трамп.

После выхода США из Парижского соглашения по климату, он предложил пожертвовать ООН $15 млн.В марте генсек ООН Антониу Гуттериш назначил его спецпосланником организации по вопросам климата.

Теги: выборы президента США , Майкл Блумберг
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