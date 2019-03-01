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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
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Политика ,  
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Порошенко сообщил о «задолбавших» его коррупционерах

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что его «задолбали» коррупционеры. Об этом он сказал во время посещения базы 79-й десантно-штурмовой бригады на Приазовье, сообщается на сайте украинского лидера.

«Сегодня, как коршуны, политиканы слетелись, в том числе и те политиканы, которые непосредственно причастны к разворовыванию, распродаже и уничтожению армии. Или еще коррупционеры, которые уже задолбали... Извините за слова», — сказал он.

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Президент также призвал правоохранительные органы расследовать информацию СМИ о хищениях в оборонном комплексе Украины и проинформировать общественность о ее результатах. «Есть факты — в тюрьму. Нет фактов — прекратите раскачивать ситуацию и в армии, и в государстве», — сказал он.

27 февраля портал Bihus.info опубликовал расследование о хищениях в сфере обороны, согласно которым в них принимал участие сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь. Издание отмечало, что в преступных схемах использовалось предприятие «Кузница на Рыбальском», которое в то время принадлежало Порошенко.

В связи с этим лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о начале процедуры импичмента президента, так как в журналистском расследовании также говорилось о причастности Порошенко к закупкам в России запчастей к военной технике по завышенным ценам. НАБУ возбудило уголовное дело о возможных хищениях в оборон​ной сфере.

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Теги: Петр Порошенко, коррупция, Украина
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