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Антимонопольный комитет Украины разрешил Порошенко продать завод
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Антимонопольный комитет Украины разрешил Порошенко продать завод
Бизнес, 16:54
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Антимонопольный комитет Украины разрешил Порошенко продать завод

Антимонопольный комитет Украины разрешил продажу подконтрольного президенту страны Петру Порошенко судостроительного завода «Кузница на Рыбальском». Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Предоставлено разрешение физическому лицу — гражданину Украины [опосредованно через компанию «Евинз Лимитед» (г. Никосия, Кипр)] на приобретение акций ЧАО «Завод «Кузница на Рыбальском» (г. Киев, Украина)», — говорится в сообщении.

О том, что украинский лидер принял решение продать подконтрольный ему судостроительный завод «Кузница на Рыбальском», 26 сентября сообщил
пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко. Он объяснил, что фонд, который управляет активами Порошенко, уже договорился о продаже завода украинскому покупателю. Имя потенциального покупателя не называлось.

Цеголоко отметил, что соглашение о продаже подпишут и реализуют, если антимонопольный комитет предоставит согласие.
 

Теги: Петр Порошенко , Антимонопольный комитет Украины
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