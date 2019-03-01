Центробанк Венесуэлы открыл обменники для граждан страны

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,81 -0,09 EUR Бирж. 74,80 -0,20 Brent 67,05 1,42% USD Нал. 66,37 65,49 EUR Нал. 75,44 74,51 USD ЦБ 65,89 0,13 EUR ЦБ 74,97 0,14 EUR/USD 1,1363 -0,0012 BTC/USD Бирж. 3 906,50 11,04 IMOEX 2 493,04 0,31% RTSI 1 193,30 0,42% DJIA 25 916,00 -0,27% Nasdaq 7 532,53 -0,29%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ford $12 (+38,73%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
Ford $12 (+38,73%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 1 марта
USD ЦБ: 65,89 (+0,13) Quote, 28 фев, 12:22
Курс евро на 1 марта
EUR ЦБ: 74,97 (+0,14) Quote, 28 фев, 12:22
В Волгоградской области пять человек погибли в ДТП с фурой Общество, 10:03 У сбежавшего экс-чиновника Минкультуры нашли активы в Европе на €14 млн Общество, 10:00 В правительстве оценят основания для штрафов за превышение на 10 км/ч Общество, 10:00 Российский нападающий повторил достижение Уэйна Гретцки в НХЛ Спорт, 09:52 Кольский полуостров на авто: как доехать до полярного сияния с комфортом РБК и Haval​, 09:45 Роструд напомнил о короткой рабочей неделе из-за 8 марта Общество, 09:32 Как прошел ежегодный Венский оперный бал. Фоторепортаж Общество, 09:28  20 главных фильмов весны Стиль, 09:15 Я слишком молод: как организовать курьерскую велодоставку РБК и «Билайн» Бизнес, 09:14 В Минобороны анонсировали передачу С-500 в войска Политика, 09:11 Индия обвинила Пакистан в использовании американских F-16 в Кашмире Политика, 08:55 Чего ждать от нового бума градостроительства с нуля Pro, 08:51 Центробанк Венесуэлы открыл обменники для граждан страны Политика, 08:40 Почему китайским акциям предсказали приток инвестиций в $60 млрд Quote, 08:24
Госпереворот в Венесуэле ,  
0 
Центробанк Венесуэлы открыл обменники для граждан страны
С 2003 года венесуэльцы не имели легальной возможности купить иностранную валюту, наказание за валютные операции было отменено лишь в прошлом году
Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Центробанк Венесуэлы впервые открыл для венесуэльцев пункты обмены валюты по официальному курсу. Об этом сообщил глава банка Хосе Хавьер Моралес, передает Ultimas Noticias.

«Банк Венесуэлы, первым в стране, с сегодняшнего дня открывает пункты продажи и покупки валюты», — рассказал он. Первые точки открылись в центральном отделении банка в Каракасе. Позднее возможность обменять валюту появится и у жителей прочих регионов. Покупка и продажа долларов и евро будет проводиться по официальному курсу, зафиксированному в Системе валютного рынка (DICIOM). Также Центробанк Венесуэлы разрешил продавать евро частным компаниям.

С 2003 по 2018 год обмен валюты для граждан страны был ограничен. За обмен валюты венесуэльцам грозило наказание по соответствующей статье Уголовного кодекса. Эти меры, принятые в период правления Уго Чавеса, были призваны предотвратить утечку капиталов из страны.

Однако в августе 2018 года Конституционная ассамблея Венесуэлы решила отменить ограничения. Разрешение на обмен валюты должны получить специальные отделения, которым будет выдаваться государственная лицензия. Банк Венесуэлы первым добился этого права.

С момента начала экономического кризиса в Венесуэле, отягощенного политическим конфликтом, в стране сохраняется галопирующий уровень инфляции. В 2018 году, по некоторым оценкам, уровень инфляции достиг 1700000% в год. В августе 2018-го власти организовали денежную реформу, в рамках которой провели деноминацию в соотношении 1:100 000. Также Каракас рассчитывает компенсировать гиперинфляцию за счет внедрения национальной криптовалюты, привязанной к стоимости нефти — петро.

Экономика
Мадуро приказал продавать за рубеж 15% нефти Венесуэлы за криптовалюту

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Венесуэла, Валюта, Боливар
Материалы по теме
Reuters сообщил о падении экспорта нефти из Венесуэлы на 40%
Экономика
Венесуэла нашла замену экспорту нефти в США
Политика
Reuters сообщил о вывезенных из Центробанка Венесуэлы 8 тоннах золота
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter